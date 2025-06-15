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В Ташкентской области утонули трое детей: возбуждено уголовное дело

Vaib.uz (Узбекистан. 15 июня). В Паркентском районе Ташкентской области произошла трагедия — в одном из водоёмов утонули трое несовершеннолетних. Информацию о случившемся подтвердили в Генеральной прокуратуре Узбекистана.

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Как сообщали очевидцы в социальных сетях, 14 июня около 14:00 группа школьников отправилась купаться в водоём, образовавшийся в высохшем русле канала «Паркентсай». Глубина в отдельных участках достигала двух метров, что и стало смертельно опасным. В результате трое детей утонули.

В рамках доследственной проверки выяснилось, что водоём, размерами около 20 на 40 метров, не был должным образом обозначен: отсутствовали предупреждающие и запрещающие знаки, не проводились разъяснительные мероприятия среди населения, а также не были приняты меры по устранению опасного участка со стороны ответственных организаций.

С учётом выявленных нарушений и необходимости выяснения всех обстоятельств произошедшего, было возбуждено уголовное дело по статьям 116 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей) и 207 (должностная халатность) Уголовного кодекса.

После завершения всех следственных действий по делу будет принято законное процессуальное решение.