В Ташкентской области утонули трое детей: возбуждено уголовное дело

Как сообщали очевидцы в социальных сетях, 14 июня около 14:00 группа школьников отправилась купаться в водоём, образовавшийся в высохшем русле канала «Паркентсай». Глубина в отдельных участках достигала двух метров, что и стало смертельно опасным. В результате трое детей утонули.
В рамках доследственной проверки выяснилось, что водоём, размерами около 20 на 40 метров, не был должным образом обозначен: отсутствовали предупреждающие и запрещающие знаки, не проводились разъяснительные мероприятия среди населения, а также не были приняты меры по устранению опасного участка со стороны ответственных организаций.
С учётом выявленных нарушений и необходимости выяснения всех обстоятельств произошедшего, было возбуждено уголовное дело по статьям 116 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей) и 207 (должностная халатность) Уголовного кодекса.
После завершения всех следственных действий по делу будет принято законное процессуальное решение.