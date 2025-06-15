В Ташкентской области утонули трое детей: возбуждено уголовное дело

В рамках доследственной проверки выяснилось, что водоём, размерами около 20 на 40 метров, не был должным образом обозначен: отсутствовали предупреждающие и запрещающие знаки, не проводились разъяснительные мероприятия среди населения, а также не были приняты меры по устранению опасного участка со стороны ответственных организаций.