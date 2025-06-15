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В Башкирии двухлетний ребенок в жару оказался в запертой машине

В Башкирии двухлетний ребенок оказался заперт в машине при сильной жаре.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

В Белорецке двухлетний ребенок оказался в ловушке. Малышу понадобилась помощь спасателей, которых вызвали обеспокоенные родители ребенка.

По словам взрослых, машина сама заблокировалась с оставшимся внутри малышом. За окном стояла жара и родители всерьез боялись за жизнь ребенка. На вызов сразу же приехали сотрудники Госкомитета РБ по ЧС и освободили его. Медицинская помощь малыше не потребовалась.

В ведомстве напомнили, что даже при кажущейся комфортной погоде температура в закрытом салоне автомобиля может стремительно подняться до критических значений.

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