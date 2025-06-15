В Башкирии двухлетний ребенок в жару оказался в запертой машине

По словам взрослых, машина сама заблокировалась с оставшимся внутри малышом. За окном стояла жара и родители всерьез боялись за жизнь ребенка. На вызов сразу же приехали сотрудники Госкомитета РБ по ЧС и освободили его. Медицинская помощь малыше не потребовалась.