В Башкирии двухлетний ребенок в жару оказался в запертой машине

В Белорецке двухлетний ребенок оказался в ловушке. Малышу понадобилась помощь спасателей, которых вызвали обеспокоенные родители ребенка.
По словам взрослых, машина сама заблокировалась с оставшимся внутри малышом. За окном стояла жара и родители всерьез боялись за жизнь ребенка. На вызов сразу же приехали сотрудники Госкомитета РБ по ЧС и освободили его. Медицинская помощь малыше не потребовалась.
В ведомстве напомнили, что даже при кажущейся комфортной погоде температура в закрытом салоне автомобиля может стремительно подняться до критических значений.
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