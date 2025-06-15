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Челнинца осудят за незаконное изготовление огнестрельного оружия и боеприпасов

Мужчина изготовил более 800 патронов.

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В Набережных Челнах мужчину осудят за незаконное изготовление огнестрельного оружия и боеприпасов. Преступление было совершено в 2019 году.

Как полагает следствие, обвиняемый через интернет изучил как незаконно изготовить огнестрельное оружие и боеприпасы. После этого он сделал свыше 800 патронов и переделал в огнестрельное оружие охолощенные пистолет и пистолет-пулемет.

Сотрудники СУ СКР по Татарстану и оперативных служб выявили преступную деятельность весной этого года. Уголовное дело передали в суд, где его рассмотрят по существу, сообщает пресс-служба следственного управления.