В реке Белой в Башкирии утонули двое мужчин

В Башкирии утонули двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики. По информации ведомства, жители региона ушли под воду в Белой, но в разных районах Башкирии.
Первый несчастный случай произошел в около деревни Наумовки в Стерлитамакском районе. 66-летний пенсионер купался, когда ушел на дно. О смерти своего отца сообщил спасателям сын погибшего.
Вторая трагедия случилась вблизи села Ломовка Белорецкого района. Из Белой вытащили тело неизвестного мужчины в одежде. Его личность сейчас устанавливается.
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