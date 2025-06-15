В Уфе на маленькую девочку напала собака

В уфимском микрорайоне Затон бездомная собака напала на ребенка. От укусов животного пострадала маленькая девочка. По словам очевидцев, собака погналась, а затем повалила ребенка на землю на детской площадке на Г. Загитова. 9.
Животное криками от ребенка смогла отогнать женщина, пришедшая на помощь девочке. После этого ребенок сам убежал с детской площадки.
По словам уфимцев, до этого дети играли с животным и дергали его за хвост.
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