В результате падения обломков БПЛА в Татарстане пострадали 13 человек, 1 погиб

С 6:26 по московскому времени в республике действовал режим «Беспилотная опасность». Позже в Татарстане ввели режим «Угроза атаки беспилотных воздушных средств» для аэропортов Казани и Нижнекамска и ограничили прием и выпуск воздушных судов из гаваней. Ограничения были сняты спустя 5 часов, за это время задержалось порядка 50 рейсов.