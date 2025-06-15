В результате падения обломков БПЛА в Татарстане пострадали 13 человек, 1 погиб

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим быстро оказали медицинскую помощь. На месте происшествия разгорелся пожар, его оперативно потушили. Оперативные службы находятся в постоянной боевой готовности.
«Приношу глубокие соболезнования семье погибшего. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Несмотря на попытку посеять страх и панику, в республике все предприятия и объекты жизнеобеспечения работают стабильно», — написал раис Татарстана.
С 6:26 по московскому времени в республике действовал режим «Беспилотная опасность». Позже в Татарстане ввели режим «Угроза атаки беспилотных воздушных средств» для аэропортов Казани и Нижнекамска и ограничили прием и выпуск воздушных судов из гаваней. Ограничения были сняты спустя 5 часов, за это время задержалось порядка 50 рейсов.