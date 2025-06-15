Рабочий разбился на стройке здания Верховного суда в Петербурге

14 июня на стройке Судебного квартала, что на Тучковом буяне в Петроградском районе, трагически погиб строитель. 35-летний гражданин Таджикистана упал с пятого этажа, где выполнял монтажные работы. Он получил серьезные травмы и, к сожалению, медики не смогли его спасти. Мужчина скончался в больнице в тот же вечер.
— Рабочего увезли со стройплощадки около 19:30 с травмами, характерными после падения с высоты: с кататравмой, множественными переломами ребер, повреждением легких, селезенки и печени, переломом предплечья, плеча справа, переломом бедра, голени. Около 21 часа он скончался, — сообщили в АН «Оперативное прикрытие».
По предварительным данным, мигрант, работавший по договору монтажником, выполнял работы на высоте пятого этажа без страховки. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.