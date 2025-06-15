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В Екатеринбурге мать с ребенком спрыгнули с пятого этажа, спасаясь от пожара

В Екатеринбурге мать с ребенком прыгнули из окна, чтобы спастись от пожара.

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Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге женщина с ребенком спрыгнули на тряпки во время пожара, пишет Telegram-канал Ural Mash. ЧП произошло днем 15 июня на улице Бисертская.

— Другого выхода, кроме как через окно, не осталось. Мать с малышом решились прыгать, а внизу их уже ловили соседи, натянув тряпки и покрывала, — сообщает Ural Mash.

К счастью, оба выжили. Екатеринбурженка отделалась ушибами, а малыш находится под кислородом.

В пресс-службе МЧС по Свердловской области «КП-Екатеринбург» подтвердили, что в многоквартирном доме на улице Бисертской слуяился пожар.

— Произошло возгорание в квартире на пятом этаже на площади 40 квадратных метров. Из здания эвакуировано 23 человека. Пожарными при помощи спасательных устройств спасены семь детей, — сообщили в МЧС.

В 13:53 пожар был ликвидирован. На месте работали девять единиц техники и 32 человека личного состава.