В Екатеринбурге мать с ребенком спрыгнули с пятого этажа, спасаясь от пожара

В Екатеринбурге женщина с ребенком спрыгнули на тряпки во время пожара, пишет Telegram-канал Ural Mash. ЧП произошло днем 15 июня на улице Бисертская.
— Другого выхода, кроме как через окно, не осталось. Мать с малышом решились прыгать, а внизу их уже ловили соседи, натянув тряпки и покрывала, — сообщает Ural Mash.
К счастью, оба выжили. Екатеринбурженка отделалась ушибами, а малыш находится под кислородом.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области «КП-Екатеринбург» подтвердили, что в многоквартирном доме на улице Бисертской слуяился пожар.
— Произошло возгорание в квартире на пятом этаже на площади 40 квадратных метров. Из здания эвакуировано 23 человека. Пожарными при помощи спасательных устройств спасены семь детей, — сообщили в МЧС.
В 13:53 пожар был ликвидирован. На месте работали девять единиц техники и 32 человека личного состава.