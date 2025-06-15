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Нетрезвый мужчина под Гомелем угрожал собакой инспекторам ГАИ

На мопедиста в поселке Ильич правоохранители обратили внимание, потому что тот ехал без мотошлема по тротуару. В ходе общения сотрудники ГАИ увидели явные признаки опьянения у водителя, сообщили в Госавтоинспекции Гомельщины.

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Алкотестер показал 3,6 промилле.

В этот момент мужчина перестал подчиняться требованиям представителей власти и попытался скрыться, угрожая при этом собакой. Затем мопедист при опросе назвал чужие данные, что быстро раскрыли.

На мужчину надели наручники и повезли на медицинское освидетельствование.

В ходе разбирательства установили, что 44-летний водитель лишён прав и ранее судим за езду без водительского удостоверения. Также находится в розыске за уклонение от обязанностей подучетного лица (люди, которые находятся под надзором уголовно-исполнительных инспекции в связи с совершенным преступлением).

В итоге на нарушителя составили 5 административных протоколов. Рассматривается вопрос возбуждения уголовного дела, мопед доставили на охраняемую стоянку, а водитель попал в ИВС.