Нетрезвый мужчина под Гомелем угрожал собакой инспекторам ГАИ

Алкотестер показал 3,6 промилле.
В этот момент мужчина перестал подчиняться требованиям представителей власти и попытался скрыться, угрожая при этом собакой. Затем мопедист при опросе назвал чужие данные, что быстро раскрыли.
На мужчину надели наручники и повезли на медицинское освидетельствование.
В ходе разбирательства установили, что 44-летний водитель лишён прав и ранее судим за езду без водительского удостоверения. Также находится в розыске за уклонение от обязанностей подучетного лица (люди, которые находятся под надзором уголовно-исполнительных инспекции в связи с совершенным преступлением).
В итоге на нарушителя составили 5 административных протоколов. Рассматривается вопрос возбуждения уголовного дела, мопед доставили на охраняемую стоянку, а водитель попал в ИВС.