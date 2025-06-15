Нетрезвый мужчина под Гомелем угрожал собакой инспекторам ГАИ

В ходе разбирательства установили, что 44-летний водитель лишён прав и ранее судим за езду без водительского удостоверения. Также находится в розыске за уклонение от обязанностей подучетного лица (люди, которые находятся под надзором уголовно-исполнительных инспекции в связи с совершенным преступлением).