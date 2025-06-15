Возле станции Краснодар-2 задержали поджигателей ж/д оборудования

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня — РИА Новости Крым. На Кубани задержаны трое мужчин за попытку поджога релейного шкафа у станции «Краснодар-2». Об этом сообщили в МВД России.
Сигнал о повреждении поступил от работников Северо-Кавказской железной дороги. Как уточняется, речь идет о релейном шкафе, обеспечивающем безопасность движения поездов. Несмотря на повреждения, инцидент не привёл к сбоям в графике и функционировании железнодорожной инфраструктуры.
«Прибывшие на место транспортные полицейские зафиксировали признаки умышленного повреждения металлической установки. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками транспортной полиции и краевого УФСБ России, были задержаны трое подозреваемых в возрасте 24 и 25 лет. Двое из них ранее привлекались к уголовной ответственности», — сообщают в органах.
Как установлено, молодые люди получили предложение о «криминальном подработке» через мессенджер от неизвестного куратора и согласились совершить поджог за денежное вознаграждение. Однако довести преступление до конца они не смогли по независящим от них причинам.
На задержанных завели уголовное дело, все трое заключены под стражу.
Ранее попытку диверсии пресекли на железной дороге в Приморье. Двое молодых людей по заданию украинских спецслужб планировали поджечь релейные шкафы за денежное вознаграждение. Виновных задержали, на них заведено уголовное дело по статье «Диверсия».