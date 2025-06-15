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В Башкирии в припаркованном грузовике нашли мертвого восьмимесячного младенца

В припаркованном грузовике родители нашли мертвую восьмимесячную дочь.

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Источник: Комсомольская правда

В селе Улу-Теляк Иглинского района Башкирии в припаркованном грузовике нашли мертвую восьмимесячную девочку. Малышка находилась вместе с семьей в машине.

Известно, что родители младенца ехали в гости из Нефтекамска в Месягутово и остановились на ночевку в ближайшем населенном пункте. По данным источника проекта «Честный репортаж», девочка 2024 года рождения без хронических заболеваний уснула и не проснулась.

— Родители в трезвом состоянии. Причину смерти будет устанавливать судмедэксперт, — уточнил источник.