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В Самаре произошли 2 пожара за 15 июня 2025 года

В Самаре спасатели устранили два пожара с начала дня 15 июня 2025 года.

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В Самаре спасатели устранили два пожара с начала дня 15 июня 2025 года. Подробности рассказали в региональном ГУ МЧС.

Как стало известно, за этот день загорелся мусор в Красноглинском районе — площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Также, в Кировском районе на улице Ташкентской загорелся плафон.

В сумме в областной столице выезжали на места происшествия 20 спасателей и 5 единиц спецтехники.

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