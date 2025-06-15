В Краснодаре обнаружили автомобиль такси с мертвым водителем.

Ранее «АиФ-Юг» рассказывал о том, как в Сочи в автобусе потерял сознание и умер один из пассажиров. Трагедия произошла днем 1 апреля на улице Роз в Центральном районе города. Мужчине стало плохо, он упал в обморок. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи констатировали смерть пассажира.