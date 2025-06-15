В Краснодаре обнаружили автомобиль такси с мертвым водителем.
Информация об этом появилась в соцсетях днем 15 июня.
Трагедия произошла в одном из дворов на улице Николая Воробьева.
На опубликованных кадрах видно, как тело водителя достают из машины сотрудники ритуальной службы.
Причина смерти таксиста не названа.
Ранее «АиФ-Юг» рассказывал о том, как в Сочи в автобусе потерял сознание и умер один из пассажиров. Трагедия произошла днем 1 апреля на улице Роз в Центральном районе города. Мужчине стало плохо, он упал в обморок. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи констатировали смерть пассажира.
В Краснодаре во время поездки умер пассажир троллейбуса. Когда пассажиру стало плохо, водитель прервал движение. На место вызвали бригаду скорой помощи. Однако мужчина скончался до прибытия медиков.