СК возбудил дело по факту атаки беспилотников на Татарстан

Удар пришелся по промышленной территории. В результате атаки пострадали 13 человек.
Уголовное дело было возбуждено по статье о теракте. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.
В рамках расследования, рассказали в СК, будут установлены все обстоятельства произошедшего, тип БПЛА, а также размер причиненного ущерба.
Об атаке беспилотников на Татарстан 15 июня сообщил глава республики Рустам Минниханов.
По его словам, обломки сбитого беспилотника упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе, в результате чего пострадали 13 человек и начался пожар.
Кроме того, в воскресенье украинские БПЛА атаковал автомобиль в Брянской области, в котором находилась женщина — ее госпитализировали с ранениями.