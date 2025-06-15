МВД сказало об уничтожении огромной плантации мака в Гродненской области

В Гродненской области правоохранители нашли и уничтожили плантацию мака, сообщил телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.
В ведомстве сообщили, что огромную маковую плантацию на площади в 15 гектаров обнаружили в Берестовицком районе сотрудники наркоконтроля. На место была вызвана сельхохтехника, при помощи которой уничтожили более 3,5 тонны опасного растения.
В ведомстве напомнили, что с 1 июня по 15 сентября в Беларуси проходят спецмероприятия в рамках программы «Мак». Комплекс мероприятий направлен на пресечение распространения наркосырья, выявление и ликвидацию посевов наркосодержащих культур.
В МВД сказали, что посев или выращивание без цели сбыта или изготовления наркотиков запрещенных растений и грибов, грозят штрафом до 20 базовых величин. Если эти действия связаны со сбытом или изготовлением психотропов, то за это грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
Еще милиция сказала белорусам, что делать, если заблудился в лесу.
Также МВД назвало недостаточным уровень знаний и навыков, которые дают автошколы.