МВД сказало об уничтожении огромной плантации мака в Гродненской области

В МВД сказали, что посев или выращивание без цели сбыта или изготовления наркотиков запрещенных растений и грибов, грозят штрафом до 20 базовых величин. Если эти действия связаны со сбытом или изготовлением психотропов, то за это грозит лишение свободы на срок до 15 лет.