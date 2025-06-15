СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА в Татарстане

Ранее глава республики Руслан Минниханов сообщал, что в воскресенье киевский режим атаковал беспилотниками территорию Республики Татарстан. Он отмечал, что при ликвидации БПЛА обломки аппарата упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе, в результате этого погиб рабочий. По словам Минниханова, всего пострадали 13 человек, один в тяжелом состоянии.