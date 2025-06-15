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СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА в Татарстане

СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Елабужский район в Татарстане.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Дело о теракте возбуждено после атаки БПЛА на Елабужский район Татарстана, в результате которой погиб один человек, еще 13 пострадали, сообщили РИА Новости в СК России.

Ранее глава республики Руслан Минниханов сообщал, что в воскресенье киевский режим атаковал беспилотниками территорию Республики Татарстан. Он отмечал, что при ликвидации БПЛА обломки аппарата упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе, в результате этого погиб рабочий. По словам Минниханова, всего пострадали 13 человек, один в тяжелом состоянии.

«По данному факту следователями ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом “б” части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Также в СК РФ добавили, что в рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, тип беспилотного летательного аппарата и размер причинённого ущерба.

«Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — отметили в ведомстве.