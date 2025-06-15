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«Десятилетний вез девятилетнего». Два ребенка на электросамокате попали под машину в Ушачском районе

Два ребенка на электросамокате попали под колеса машины в Ушачском районе.

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Источник: Комсомольская правда

В Ушачском районе произошло ДТП с наездом на детей на электросамокате. Подробности рассказал телеграм-канал «ГАИ Витебщины».

Авария произошла 14 июня на пересечении улиц Шедько и Авангардная. Примерно в 15.20 часов дети на электросамокате попали под колеса машины.

Установлено, что десятилетний мальчик вез на электросамокате девятилетнего друга. Электросамокат с детьми двигался по главной дороге и столкнулся с «Лада Гранта», за рулем которой был водитель 1971 года рождения.

После аварии обоих детей доставили в медучреждение. Сообщается, что травмы получил старший мальчик, управлявший электросамокатом.

В МВД напомним, что лицам младше 14 лет не могут управлять средствами персональной мобильности не в пешеходных и жилых зонах.

Кроме того, нельзя ездить вдвоем на СПМ, если нет специально оборудованного места для сидения, предусмотренного конструкцией.

Также МВД сказало об уничтожении огромной плантации мака в Гродненской области.

Еще милиция сказала белорусам, что делать, если заблудился в лесу.

И мы писали, что МВД назвало недостаточным уровень знаний и навыков, которые дают автошколы.