«Десятилетний вез девятилетнего». Два ребенка на электросамокате попали под машину в Ушачском районе

В Ушачском районе произошло ДТП с наездом на детей на электросамокате. Подробности рассказал телеграм-канал «ГАИ Витебщины».
Авария произошла 14 июня на пересечении улиц Шедько и Авангардная. Примерно в 15.20 часов дети на электросамокате попали под колеса машины.
Установлено, что десятилетний мальчик вез на электросамокате девятилетнего друга. Электросамокат с детьми двигался по главной дороге и столкнулся с «Лада Гранта», за рулем которой был водитель 1971 года рождения.
После аварии обоих детей доставили в медучреждение. Сообщается, что травмы получил старший мальчик, управлявший электросамокатом.
В МВД напомним, что лицам младше 14 лет не могут управлять средствами персональной мобильности не в пешеходных и жилых зонах.
Кроме того, нельзя ездить вдвоем на СПМ, если нет специально оборудованного места для сидения, предусмотренного конструкцией.
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