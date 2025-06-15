В районе Яузской аллеи в Москве столкнулись три автомобиля

«На внутренней стороне СВХ (в районе Яузской аллеи д. 9) произошло столкновение трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.
Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено.
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. ДТП с участием трех автомобилей произошло на внутренней стороне СВХ в районе Яузской аллеи в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«На внутренней стороне СВХ (в районе Яузской аллеи д. 9) произошло столкновение трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.
Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено.