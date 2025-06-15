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В районе Яузской аллеи в Москве столкнулись три автомобиля

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. ДТП с участием трех автомобилей произошло на внутренней стороне СВХ в районе Яузской аллеи в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

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Источник: ГУ МВД

«На внутренней стороне СВХ (в районе Яузской аллеи д. 9) произошло столкновение трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено.

«Предварительно, в легковушке один человек пострадал. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП», — сказали ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД.