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В Башкирии пропал 37-летний Сергей Минеев

Волонтеры Башкирии начали поиски пропавшего сельчанина.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии начались поиски 37-летнего жителя села Урман Сергея Минеева. Об исчезновении мужчины сообщили волонтеры «Лиза Алерт».

По информации добровольцев, сельчанин ушел из дома накануне, 14 июня, но так и не вернулся. На мужчине в день пропажи была темно-синяя олимпийка, на ногах — серые спортивные штаны и галоши.

Приметы: рост 187 см, худощавого телосложения, волосы тёмные, глаза карие.

Если Вам известно местонахождение Сергея Минеева, просьба звонить по номерам 8−800−700−54−52 или 112.

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