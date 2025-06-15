В Башкирии пропал 37-летний Сергей Минеев

В Башкирии начались поиски 37-летнего жителя села Урман Сергея Минеева. Об исчезновении мужчины сообщили волонтеры «Лиза Алерт».
По информации добровольцев, сельчанин ушел из дома накануне, 14 июня, но так и не вернулся. На мужчине в день пропажи была темно-синяя олимпийка, на ногах — серые спортивные штаны и галоши.
Приметы: рост 187 см, худощавого телосложения, волосы тёмные, глаза карие.
Если Вам известно местонахождение Сергея Минеева, просьба звонить по номерам 8−800−700−54−52 или 112.
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