Двое мужчин пытались переплыть реку Уфимку и едва не утонули

Как рассказали в пресс-службе Управления, во время дежурства спасатели заметили на участке реки, расположенном ниже по течению от Княжеской переправы, молодых людей вдали от берега. Ими оказались 46-летний и 28-летний уфимцы. Сотрудники ведомства вытащили мужчин из воды и доставили на катере на сушу.