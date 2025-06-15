Двое мужчин пытались переплыть реку Уфимку и едва не утонули

В Уфе спасли двоих мужчин, которые решились переплыть реку. Из Уфимки их достали спасатели УГЗ.
Как рассказали в пресс-службе Управления, во время дежурства спасатели заметили на участке реки, расположенном ниже по течению от Княжеской переправы, молодых людей вдали от берега. Ими оказались 46-летний и 28-летний уфимцы. Сотрудники ведомства вытащили мужчин из воды и доставили на катере на сушу.
— Жители Уфы отказались от медицинского осмотра, — добавили в УГЗ.
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