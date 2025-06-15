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С начала года в Башкирии родились 185 девочек по имени Амина

Названы самые популярные имена среди новорожденных в Башкирии.

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Источник: Комсомольская правда

Амина и Амир удерживают лидерство по популярности имен новорожденным в Башкирии. Это следует из аналитики портала ЗАГС. Так, с начала года в республике появилось на свет 185 девочек с этим именем и 229 мальчиков.

Среди популярных женских имен также можно встретить Амелию (177), Софию (156), Эмилию (164) и Еву (161). Мальчиков предпочитают называть Мироном (157), Эмиром (176), Марком (165) и Тимуром.

Реже всего в Башкирии детей называют Меликой, Диланой, Илерой, Асилой, Спартаком, Абрамом, Инилем и Данисламом.

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