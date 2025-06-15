С начала года в Башкирии родились 185 девочек по имени Амина

Амина и Амир удерживают лидерство по популярности имен новорожденным в Башкирии. Это следует из аналитики портала ЗАГС. Так, с начала года в республике появилось на свет 185 девочек с этим именем и 229 мальчиков.
Среди популярных женских имен также можно встретить Амелию (177), Софию (156), Эмилию (164) и Еву (161). Мальчиков предпочитают называть Мироном (157), Эмиром (176), Марком (165) и Тимуром.
Реже всего в Башкирии детей называют Меликой, Диланой, Илерой, Асилой, Спартаком, Абрамом, Инилем и Данисламом.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.