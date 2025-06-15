В Башкирии пьяный водитель ЗИЛа влетел в новый сельский ФАП

В селе Ургаза грузовик протаранил новый ФАП. ВИдео с эффектным полетом ЗИЛа опубликовал главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов. По его словам, пожилой 68-летний водитель потерял управление и буквально влетел в здание, снеся забор и пандус.
— После столкновения мужчина, не дожидаясь прибытия экстренных служб, покинул место аварии. Однако сотрудникам ГИБДД оперативно удалось установить местонахождение скрывшегося автовладельца, — рассказал Севастьянов.
Оказалось, что пенсионер в момент ДТП был пьян. К тому же, действующего полиса ОСАГО на авто у него не было.
— В настоящее время по данному факту проводится служебное расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего, — добавили в ГАИ.
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