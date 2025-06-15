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В Башкирии утонули туристка и уроженец Узбекистана

Погибших женщину и мужчину извлекли из воды в Башкирии.

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Источник: Комсомольская правда

В Баймакском районе Башкирии трагически погибла уроженка Челябинской области. Туристка утонула в озере Графское около деревни Мерясово. По информации МЧС по РБ, извлекли тело 37-летней женщины местные жители.

— Отдыхающая из соседнего региона купалась в не предназначенном для этого месте на территории турбазы, заплыла примерно на 70 метров от берега и начала тонуть, — добавили в ведомстве.

В этот же день в Бакалинском районе случилась вторая трагедия. Из деревенского пруда в Галиуллинке было извлечено тело 50-летнего мужчины, гражданина Узбекистана. Свидетели сообщили, что погибший находился в состоянии алкогольного опьянения и также купался в необорудованном для этого месте.

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