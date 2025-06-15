В Башкирии утонули туристка и уроженец Узбекистана

В этот же день в Бакалинском районе случилась вторая трагедия. Из деревенского пруда в Галиуллинке было извлечено тело 50-летнего мужчины, гражданина Узбекистана. Свидетели сообщили, что погибший находился в состоянии алкогольного опьянения и также купался в необорудованном для этого месте.