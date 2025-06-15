В Луганске сорвали попытку СБУ устроить теракт ко Дню России



Украинские спецслужбы пообещали мужчине вознаграждение за перевод посылки. Он приехал на место и нашел в тайнике оружие и боеприпасы. Предположив, что это могут использовать против мирных жителей Луганска, он сам связался с военной комендатурой.

«Здесь находится в основном и иностранное вооружение, но на самом деле и украинское тоже», — пояснили там.