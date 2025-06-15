Ричмонд
+24°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Луганске сорвали попытку СБУ устроить теракт ко Дню России

ЛУГАНСК, 15 июн — РИА Новости. СБУ пыталась доставить в Луганск на День России оружие и взрывчатку из тайника в одном из районов республики, сообщил РИА Новости представитель военной комендатуры ЛНР.

Как создавалась новая Россия
Источник: РИА "Новости"

«Десятого июня на жителя Старобельска вышли представители силовых структур Украины с задачей с данного места тайник этот взять для того, чтобы привести его в конкретную точку города Луганска», — рассказал собеседник агентства.


Украинские спецслужбы пообещали мужчине вознаграждение за перевод посылки. Он приехал на место и нашел в тайнике оружие и боеприпасы. Предположив, что это могут использовать против мирных жителей Луганска, он сам связался с военной комендатурой.
«Здесь находится в основном и иностранное вооружение, но на самом деле и украинское тоже», — пояснили там.


По его словам, в схроне были, помимо стрелкового оружия, гранаты, мины и взрывчатка. Специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «БЕРКУТ-Л» Управления Росгвардии по ЛНР извлекли все содержимое из тайника.


«Там была, в том числе, мина направленного действия, довольно мощная, если ее установить на открытой местности, это может до 50 человек одним ее подрывом уничтожить», — рассказал представитель ведомства.


СБУ неоднократны пыталась организовать теракты на территории России. Например, 10 июня ФСБ задержала россиянина, планировавшего по их указанию совершить теракт на Кубани, а 3 июня задержала в Крыму местного жителя, который собрал бомбу для совершения теракта.