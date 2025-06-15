«Десятого июня на жителя Старобельска вышли представители силовых структур Украины с задачей с данного места тайник этот взять для того, чтобы привести его в конкретную точку города Луганска», — рассказал собеседник агентства.
Украинские спецслужбы пообещали мужчине вознаграждение за перевод посылки. Он приехал на место и нашел в тайнике оружие и боеприпасы. Предположив, что это могут использовать против мирных жителей Луганска, он сам связался с военной комендатурой.
«Здесь находится в основном и иностранное вооружение, но на самом деле и украинское тоже», — пояснили там.
По его словам, в схроне были, помимо стрелкового оружия, гранаты, мины и взрывчатка. Специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «БЕРКУТ-Л» Управления Росгвардии по ЛНР извлекли все содержимое из тайника.
«Там была, в том числе, мина направленного действия, довольно мощная, если ее установить на открытой местности, это может до 50 человек одним ее подрывом уничтожить», — рассказал представитель ведомства.