Трамп сорвал планы Израиля убить Хаменеи

Трамп запретил Израилю убивать иранских лидеров.
Президент США Дональд Трамп заблокировал план Израиля по ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Иранцы уже убили американца? Нет. Пока они этого не сделают, мы даже не говорим о преследовании политического руководства», — заявили Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с ситуацией.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявлял о попытках покушения на Трампа со стороны Тегерана, а также обвинял Иран в атаках на американские объекты. Эти события происходят на фоне продолжающегося противостояния между Ираном, США и Израилем.