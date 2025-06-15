«Шульган-Таш» вводит ограничения из-за рекордного наплыва туристов

В минувшие праздничные дни национальный заповедник «Шульган-Таш» в Башкирии столкнулся с небывалым ажиотажем среди посетителей, что вынудило администрацию ввести меры регулирования потока.
— В связи с превышением допустимой суточной нормы в 1400 человек, например, 13 июня, часть гостей перенаправляют в музейный комплекс, расположенный неподалёку от пещеры, — говорится в сообщении.
Как пояснили в заповеднике, такие ограничения введены для обеспечения безопасности. По словам специалистов, большое количество людей может привести к повреждению деревянных трапов в пещере. Посетителям настоятельно советуют планировать визит на будние дни, когда наплыв туристов значительно меньше.
Также стоит учитывать разницу в стоимости билетов: в будни цена составляет 340 рублей для взрослого, тогда как в выходные и праздничные дни она повышается до 550 рублей. Кроме того, в высокий сезон временно приостановлено действие льгот для жителей окрестных населенных пунктов.
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