«Шульган-Таш» вводит ограничения из-за рекордного наплыва туристов

Также стоит учитывать разницу в стоимости билетов: в будни цена составляет 340 рублей для взрослого, тогда как в выходные и праздничные дни она повышается до 550 рублей. Кроме того, в высокий сезон временно приостановлено действие льгот для жителей окрестных населенных пунктов.