Нетаньяху заговорил о смене власти в Иране после ударов Израиля

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял о готовности Тегерана заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у страны ядерного оружия, но подчеркнул, что Иран не согласится на условия, лишающие его законных прав в атомной сфере. При этом иранская сторона обвиняла Израиль в попытках сорвать переговоры и заявляла о готовности прекратить военные действия при условии аналогичных шагов со стороны Израиля.