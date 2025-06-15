Нетаньяху заговорил о смене власти в Иране после ударов Израиля

Атаки Израиля продолжатся, пока Иран не откажется от своих возможностей по обогащению урана.
Иранский режим очень слаб и атака Израиля на Иран может привести к смене власти в исламской республике. Об это заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью американскому телеканалу Fox News.
«Это (смена власти — прим. ред. URA.RU) может стать результатом. Иранский режим очень слаб», — отметил он для Fox News.
Нетаньяху также сообщил о ликвидации главы разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Каземи и его заместителя, подчеркнув, что это серьезный удар по иранским военным структурам. По его словам, Иран был «полностью удивлен атакой, а неожиданность — это большой элемент успеха».
Нетаньяху уверяет, что продолжит действия против Тегерана, пока тот не откажется от своей ядерной программы. «Ядерные переговоры имеют смысл, если Иран откажется от своих возможностей по обогащению урана», — заявил премьер.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял о готовности Тегерана заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у страны ядерного оружия, но подчеркнул, что Иран не согласится на условия, лишающие его законных прав в атомной сфере. При этом иранская сторона обвиняла Израиль в попытках сорвать переговоры и заявляла о готовности прекратить военные действия при условии аналогичных шагов со стороны Израиля.