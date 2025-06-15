Фура перевернулась и перекрыла дорогу на трассе М-12 «Восток» в Подмосковье

Фура перевернулась и перекрыла часть дороги на трассе М-12 «Восток» в Подмосковье. Движения автомобилей в сторону Москвы оказалось затруднено.
Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуация РФ и Госавтоинспекции работают на месте случившегося. Обстоятельства аварии и данные и пострадавших уточняются, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Вечером 15 июня два грузовика смяли легковой автомобиль Infiniti на Северо-Восточной хорде около станции Белокаменная Московского центрального кольца.
Накануне три человека получили травмы при лобовом столкновении двух автомобилей в поселке Рассудово в Троицком административном округе Москвы.
Утром 13 июня на внешней стороне 105-го километра МКАД загорелся автомобиль. Вечером того же дня несколько машин столкнулись на внутренней стороне 19-го километра МКАД в районе съезда № 20.