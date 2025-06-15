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Фура перевернулась и перекрыла дорогу на трассе М-12 «Восток» в Подмосковье

Фура перевернулась и перекрыла часть дороги на трассе М-12 «Восток» в Подмосковье. Движения автомобилей в сторону Москвы оказалось затруднено.

Как создавалась новая Россия

Фура перевернулась и перекрыла часть дороги на трассе М-12 «Восток» в Подмосковье. Движения автомобилей в сторону Москвы оказалось затруднено.

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуация РФ и Госавтоинспекции работают на месте случившегося. Обстоятельства аварии и данные и пострадавших уточняются, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Вечером 15 июня два грузовика смяли легковой автомобиль Infiniti на Северо-Восточной хорде около станции Белокаменная Московского центрального кольца.

Накануне три человека получили травмы при лобовом столкновении двух автомобилей в поселке Рассудово в Троицком административном округе Москвы.

Утром 13 июня на внешней стороне 105-го километра МКАД загорелся автомобиль. Вечером того же дня несколько машин столкнулись на внутренней стороне 19-го километра МКАД в районе съезда № 20.