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Российские ученые эвакуированы из Ирана

Группа из 14 российских ученых, принимавших участие в российско-иранской конференции по вопросам БРИКС, была успешно эвакуирована из зоны ирано-израильского конфликта. Об этом сообщило Министерство науки и высшего образования РФ.

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Российские ученые эвакуировались из Ирана.

Группа из 14 российских ученых, принимавших участие в российско-иранской конференции по вопросам БРИКС, была успешно эвакуирована из зоны ирано-израильского конфликта. Об этом сообщило Министерство науки и высшего образования РФ.

«Группа из 14 российских ученых-международников, принимавших участие в российско-иранской конференции, посвященной БРИКС, благополучно эвакуирована из зоны ирано-израильского конфликта. В составе делегации находились сотрудники подведомственных Минобрнауки организаций, в том числе заместитель директора Института востоковедения РАН Василий Кузнецов и младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Евдокия Добрева», — сообщили в министерстве, передает РИА Новости.

После начала боевых действий ученые были доставлены на территорию российского посольства. Оттуда сегодня они выехали в Азербайджан. В Минобрнауки отметили, что российская делегация уже пересекла границу, и на данный момент ее безопасности ничего не угрожает.

Ранее посольство России в Баку сообщало об эвакуации первой группы россиян из Ирана в Азербайджан, в которую также входили 14 человек. Эти меры были приняты на фоне обострения ирано-израильского конфликта, чтобы обеспечить безопасность российских граждан, находившихся в регионе.