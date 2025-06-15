Российские ученые эвакуированы из Ирана

Российские ученые эвакуировались из Ирана.
Группа из 14 российских ученых, принимавших участие в российско-иранской конференции по вопросам БРИКС, была успешно эвакуирована из зоны ирано-израильского конфликта. Об этом сообщило Министерство науки и высшего образования РФ.
«Группа из 14 российских ученых-международников, принимавших участие в российско-иранской конференции, посвященной БРИКС, благополучно эвакуирована из зоны ирано-израильского конфликта. В составе делегации находились сотрудники подведомственных Минобрнауки организаций, в том числе заместитель директора Института востоковедения РАН Василий Кузнецов и младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Евдокия Добрева», — сообщили в министерстве, передает РИА Новости.
После начала боевых действий ученые были доставлены на территорию российского посольства. Оттуда сегодня они выехали в Азербайджан. В Минобрнауки отметили, что российская делегация уже пересекла границу, и на данный момент ее безопасности ничего не угрожает.
Ранее посольство России в Баку сообщало об эвакуации первой группы россиян из Ирана в Азербайджан, в которую также входили 14 человек. Эти меры были приняты на фоне обострения ирано-израильского конфликта, чтобы обеспечить безопасность российских граждан, находившихся в регионе.