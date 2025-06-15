В Израиле ответили на информацию о том, что Трамп сорвал ликвидацию Хаменеи

Ранее издание Axios сообщало, что за последние двое суток Израиль обращался к администрации Дональда Трампа с просьбой о поддержке военных действий против Ирана для ликвидации его ядерной программы. По данным источников, США выражали готовность присоединиться к операции и обсуждали с Израилем возможные шаги на дипломатическом и военном уровнях на фоне роста напряженности в регионе.