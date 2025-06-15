В Израиле ответили на информацию о том, что Трамп сорвал ликвидацию Хаменеи

В Израиле заявили о фейках.
Глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Анегби опроверг информацию, что президент США Дональд Трамп якобы наложил вето на ликвидацию духовного лидера Ирана Али Хаменеи. Его слова приводит израильское информагентство Times of Izrael.
«Сообщения о том, что Трамп помешал операции против Хаменеи, не соответствуют действительности. Это полный фейк», — заявил Анегби.
Ранее издание Axios сообщало, что за последние двое суток Израиль обращался к администрации Дональда Трампа с просьбой о поддержке военных действий против Ирана для ликвидации его ядерной программы. По данным источников, США выражали готовность присоединиться к операции и обсуждали с Израилем возможные шаги на дипломатическом и военном уровнях на фоне роста напряженности в регионе.