Стали известны последствия падения обломков дрона на автозаводе в Татарстане

Падение обломков беспилотника на КПП автозавода в Татарстане, как стало известно «Интерфаксу», не повлияло на производственный процесс предприятия.
«Рабочий процесс не останавливался, — рассказали в пресс-службе главы региона. — Обломки упали не на завод».
В воскресенье при ликвидации БПЛА его обломки упали в Елабужском районе на здание КПП автомобильного завода. В результате один человек погиб, 13 пострадали.
Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
Минздрав республики ранее уточнил: из 13 пострадавших в больницы доставлены 9 человек.