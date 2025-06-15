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Стали известны последствия падения обломков дрона на автозаводе в Татарстане

Падение обломков беспилотника на КПП автозавода в Татарстане, как стало известно «Интерфаксу», не повлияло на производственный процесс предприятия.

Как создавалась новая Россия

Падение обломков беспилотника на КПП автозавода в Татарстане, как стало известно «Интерфаксу», не повлияло на производственный процесс предприятия.

«Рабочий процесс не останавливался, — рассказали в пресс-службе главы региона. — Обломки упали не на завод».

В воскресенье при ликвидации БПЛА его обломки упали в Елабужском районе на здание КПП автомобильного завода. В результате один человек погиб, 13 пострадали.

Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Минздрав республики ранее уточнил: из 13 пострадавших в больницы доставлены 9 человек.