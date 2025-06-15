Украинец приклеил к ногам 1 млн долларов и был пойман на границе Румынии

Румынские пограничники остановили украинцев с 1,4 миллиона долларов.
В Румынии на пункте пропуска Сирет была задержана супружеская пара из Украины, пытавшаяся въехать в страну с крупной суммой наличности. Под одеждой они спрятали 1,4 миллиона долларов. Об этом сообщила пресс-служба пограничной полиции страны.
«В ходе детального досмотра, проведенного на основании обоснованных подозрений, у мужчины обнаружено 810 тысяч долларов. У женщины было 590 тысяч долларов, спрятанных на теле под одеждой», — рассказали в румынском ведомстве.
Ни одна из указанных сумм не была заявлена в установленном порядке при пересечении границы, как того требуют действующие нормы, регулирующие ввоз наличных средств в иностранной или национальной валюте. В соответствии с законодательством Румынии, запрещается ввозить на территорию страны суммы, превышающие 10 тысяч евро либо их эквивалент в иной валюте, без обязательного декларирования.
Найденную сумму изъяли. На каждого из задержанных таможенные органы Сирета наложили штраф в размере 15 тысяч леев (приблизительно 3 тысячи долларов). Согласно законодательству Румынии о валютном регулировании, за нарушение установленных правил предусмотрены как штрафные санкции, так и конфискация незадекларированных денежных средств.
Как URA.RU писало ранее, в Белгородской области задержаны двое россиян и один гражданин Украины по подозрению в попытке перемещения военной продукции через государственную границу. Возбуждено уголовное дело по факту попытки незаконного вывоза военной техники за пределы России.