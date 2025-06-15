Украинец приклеил к ногам 1 млн долларов и был пойман на границе Румынии

Ни одна из указанных сумм не была заявлена в установленном порядке при пересечении границы, как того требуют действующие нормы, регулирующие ввоз наличных средств в иностранной или национальной валюте. В соответствии с законодательством Румынии, запрещается ввозить на территорию страны суммы, превышающие 10 тысяч евро либо их эквивалент в иной валюте, без обязательного декларирования.