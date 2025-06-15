Tasnim: на западе Ирана сбили два БПЛА, один из них произведен в США

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что у Тегерана есть данные о поддержке ударов Израиля со стороны США и их баз на Ближнем Востоке. Руководство исламской республики не верит заявлениям США о непричастности к атакам Израиля, сказал он.