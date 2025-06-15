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Tasnim: на западе Ирана сбили два БПЛА, один из них произведен в США

Дроны уничтожили силы ПВО КСИР в провинции Зенджан.

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Источник: Аргументы и факты

На западе Ирана сбили два беспилотника, в том числе один — американского производства, пишет агентство Tasnim, ссылаясь на местное подразделение КСИР.

«ПВО КСИР Зенджана уничтожили два беспилотника в небе провинции», — говорится в статье.

Один из уничтоженных аппаратов — производства США, второй — израильского.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что у Тегерана есть данные о поддержке ударов Израиля со стороны США и их баз на Ближнем Востоке. Руководство исламской республики не верит заявлениям США о непричастности к атакам Израиля, сказал он.

Напомним, 13 июня произошла эскалация ирано-израильского конфликта. Силы ЦАХАЛ начали широкомасштабную операцию «Восстающий лев», в рамках которой они атакуют военные цели и объекты ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, начал операцию «Правдивое обещание 3».