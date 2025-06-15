Молдавские политики возмущены избиением людей на марше в защиту традиционных ценностей

«Я считаю возмутительными действия полиции, охранявшей по указанию властей марш ЛГБТ… Они избивали и задерживали вышедших на мирный протест верующих. Их бросали на асфальт, в том числе и священнослужителя, уронили и напугали ребенка, выкручивая руки его отцу», — заявил Тарлев в интервью корреспонденту ТАСС. Он добавил, что его партия требует тщательного расследования действий правоохранителей, которые вместо обеспечения порядка охраняли марш ЛГБТ, проведенный без необходимого разрешения.