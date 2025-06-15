Молдавские политики возмущены избиением людей на марше в защиту традиционных ценностей

Василий Тарлев возмущен незаконными задержаниями на марше в Молдавии.
Бывший премьер-министр Молдавии и лидер партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев жестко осудил действия полиции, которая применила силу против священнослужителей и верующих, протестовавших против марша ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в России) в Кишиневе. Тарлев отметил, что силовики избивали мирных демонстрантов и нарушали их права по указанию действующих властей.
«Я считаю возмутительными действия полиции, охранявшей по указанию властей марш ЛГБТ… Они избивали и задерживали вышедших на мирный протест верующих. Их бросали на асфальт, в том числе и священнослужителя, уронили и напугали ребенка, выкручивая руки его отцу», — заявил Тарлев в интервью корреспонденту ТАСС. Он добавил, что его партия требует тщательного расследования действий правоохранителей, которые вместо обеспечения порядка охраняли марш ЛГБТ, проведенный без необходимого разрешения.
Политик подчеркнул, что тысячи людей приняли участие в Марше семьи, проходившем в поддержку традиционных ценностей, и выразил недовольство по поводу «разрушительной политики», проводимой правящей Партией действия и солидарности. События привлекли внимание бывшего президента Игоря Додона и лидера партии «Возрождение» Натальи Параски, которые также призвали к расследованию действий полиции и осудили применение силы против протестующих.
Столкновения произошли, когда несколько сотен верующих, среди которых священнослужители с иконами, попытались остановить марш сторонников ЛГБТ. Полиция применила физическую силу для разгона протестующих, что привело к задержаниям и травмам.
В то же время многотысячный Марш семьи, организованный оппозиционными партиями, прошел мирно и без происшествий. Он завершился у Кафедрального собора в центре Кишинева. В марше приняли участие политики и общественные деятели, поддерживающие традиционные ценности и православную веру.
*Верховный суд России запретил и признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской.