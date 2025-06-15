Генконсульство Израиля закрылось в крупнейшем городе России

Консульские услуги Израиля в Петербурге временно недоступны.
Генеральное консульство Израиля приостанавливает работу в Санкт-Петербурге — втором по численности населения городе России после Москвы. С 16 июня консульские услуги временно оказываться не будут. Об этом сообщается в telegram-канале диппредставительства.
«Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге не будет открыто с 16 июня до дальнейшего уведомления. Консульские услуги в этот период предоставляться не будут», — говорится в официальном telegram-канале генконсульства. Добавляется, что актуальные обновления о возобновлении работы будут публиковаться в соцсетях учреждения.
Ранее на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке посольство России в Израиле открыло дополнительную горячую линию для обращений граждан, а Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль до стабилизации обстановки. Также сообщалось о корректировках авиарейсов и мерах предосторожности для туристов, находящихся в регионе.