Генконсульство Израиля закрылось в крупнейшем городе России

«Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге не будет открыто с 16 июня до дальнейшего уведомления. Консульские услуги в этот период предоставляться не будут», — говорится в официальном telegram-канале генконсульства. Добавляется, что актуальные обновления о возобновлении работы будут публиковаться в соцсетях учреждения.