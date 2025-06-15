Белорусские пограничники стали чаще выявлять дроны на границе с Литвой

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Обстановка на белорусско-литовской границе остается непростой, сообщил в воскресенье телеканал СТВ в новостном блоке.
В эфире выступил официальный представитель Лидского погранотряда Денис Петровский. Он отметил, что на границе участились случаи использования беспилотников.
«За прошедший год лидскими пограничниками было осуществлено более 25 подобных задержаний», — сказал Петровский.
На этой неделе тоже был инцидент с беспилотным летательным аппаратом. Один из пограничников сбил дрон, который пытался нарушить границу. Понадобился только один выстрел из автомата.
Канал СТВ также сообщил, что границу с Литвой помогают охранять бойцы спецназа внутренних войск МВД из отряда «Тайфун» — были показаны кадры совместного патрулирования.
Кроме того, в сюжете рассказали, что на границе с Литвой для мониторинга обстановки используется, в том числе, искусственный интеллект. Программа учится анализировать изображение с камер наблюдения, чтобы по колебаниям ограждения отличать человека от животного или техники.