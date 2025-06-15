ВСУ целенаправленно били по школам и храмам Курской области

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что удары со стороны Украины по гражданской инфраструктуре на территории России продолжаются, в то время как российские атаки на украинские военные объекты рассматриваются как ответные меры. По словам Пескова, подобные действия Киева направлены именно на объекты, не связанные с военной сферой.