Жилые дома пострадали в результате атак ВСУ на Курскую область.
Вооруженные силы Украины целенаправленно наносили удары по мирной инфраструктуре. Об этом 15 июня сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Большинство объектов, которые мы посмотрели — школы, детские сады, дома культуры, администрации, храмы — непригодны к восстановлению. Враг целенаправленно наносил удары по мирной инфраструктуре, зная, что они не представляют никакой военной угрозы! Будет правильно на месте разрушенных или поврежденных объектов строить новые, современные и безопасные здания», — заявил глава региона в своем telegram-канале.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что удары со стороны Украины по гражданской инфраструктуре на территории России продолжаются, в то время как российские атаки на украинские военные объекты рассматриваются как ответные меры. По словам Пескова, подобные действия Киева направлены именно на объекты, не связанные с военной сферой.