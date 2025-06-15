В Британии заявили, что Зеленскому не место на саммите G7

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский намерен встретиться с Дональдом Трампом на полях саммита G7 в Канаде, а визит украинской делегации в Вашингтон был частью подготовки к этой встрече. В мае появились сведения, что Зеленского впервые не планировали приглашать на саммит НАТО в Гааге из-за позиции Трампа, однако позднее стало известно, что он, вероятно, будет присутствовать, но без участия в рабочих встречах.