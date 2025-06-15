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В Британии заявили, что Зеленскому не место на саммите G7

Британский дипломат Иан Прауд усомнился в целесообразности участия президента Украины Владимира Зеленского в саммите «Большой семерки» (G7), который проходит в июне 2025 года. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в социальной сети X.

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Зеленскому незачем приезжать на саммит «Большой семерки».

Британский дипломат Иан Прауд усомнился в целесообразности участия президента Украины Владимира Зеленского в саммите «Большой семерки» (G7), который проходит в июне 2025 года. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в социальной сети X.

«Кто-нибудь должен мне напомнить. Почему Зеленский, глава страны с 55-й по величине и одной из самых коррумпированных в мире экономик, едет на саммит G7? По-настоящему озадачивает», — говорится в сообщении Прауда.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский намерен встретиться с Дональдом Трампом на полях саммита G7 в Канаде, а визит украинской делегации в Вашингтон был частью подготовки к этой встрече. В мае появились сведения, что Зеленского впервые не планировали приглашать на саммит НАТО в Гааге из-за позиции Трампа, однако позднее стало известно, что он, вероятно, будет присутствовать, но без участия в рабочих встречах.