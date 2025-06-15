СБУ пыталась совершить теракт в Луганске в День России

В посылке находились мины, боеприпасы и другое оружие (архивное фото).
СБУ пытались переправить оружие и взрывчатые вещества в Луганск через тайник, расположенный на территории Луганска. Об этом сообщил представитель военной комендатуры ЛНР.
Украинские спецслужбы предложили местному жителю денежное вознаграждение за транспортировку опасного груза. «Мужчина сам обратился в военную комендатуру после того, как понял, что содержимое может быть использовано против жителей Луганска. Там была в том числе мина направленного действия, довольно мощная. Если ее установить на открытой местности, это может до 50 человек одним ее подрывом уничтожить», — приводит слова военного представителя ЛНР РИА Новости.
Ранее в ЛНР уже фиксировались случаи незаконного обращения с взрывчатыми веществами. Cотрудники транспортной полиции задержали мужчину, который угрожал взорвать дежурную по станции Изотово, при обыске у него был найден запал ручной гранаты. Экспертиза подтвердила, что предмет относится к средствам инициирования взрыва, и в отношении задержанного были возбуждены уголовные дела.