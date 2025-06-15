Число жертв атаки дрона ВСУ на Елабугу увеличилось

Атака беспилотника на промышленную территорию в Елабужском районе Татарстана произошла днем 15 июня 2025 года. В результате обломки дрона упали на здание КПП автомобильного завода, что привело к гибели одного рабочего и ранениям у 13 человек. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Теракт».