Число жертв атаки дрона ВСУ на Елабугу увеличилось

Еще один человеку погиб после атаки дронов ВСУ на Елабугу.
В Татарстане скончался еще один человек, пострадавший в результате атаки беспилотников ВСУ на Елабугу. Об этом сообщают местные СМИ.
«Скончался еще один пострадавший во время атаки беспилотников на Елабугу. Ранее сообщалось, что он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии», — сообщает СМИ Inkazan.
Атака беспилотника на промышленную территорию в Елабужском районе Татарстана произошла днем 15 июня 2025 года. В результате обломки дрона упали на здание КПП автомобильного завода, что привело к гибели одного рабочего и ранениям у 13 человек. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Теракт».