В Перми в ДТП с участием четырех автомобилей пострадала девушка

В воскресенье, 15 июня, около 20 часов на нерегулируемом перекрестке 45-летний водитель «Субару», двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта». Отечественную легковушку от удара отбросило на припаркованные машины. В результате ДТП травмы получила пассажирка «Лады», девушку госпитализировали, рассказали «КП»-Пермь" в краевой полиции.