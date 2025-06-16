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В Перми в ДТП с участием четырех автомобилей пострадала девушка

ДТП произошло возле городской детской поликлиники.

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Источник: Без источника

ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Перми на перекрестке улиц Баумана и 9 мая, напротив городской детской поликлиники на Баумана, 17.

В воскресенье, 15 июня, около 20 часов на нерегулируемом перекрестке 45-летний водитель «Субару», двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта». Отечественную легковушку от удара отбросило на припаркованные машины. В результате ДТП травмы получила пассажирка «Лады», девушку госпитализировали, рассказали «КП»-Пермь" в краевой полиции.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося.

По словам очевидца массового ДТП, женщина, которая пострадала, была на восьмом месяце беременности.