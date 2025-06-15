В США набросились на Трампа с критикой из-за танков в Вашингтоне

В США посчитали, что военный парад Трампа никому не был интересен.
Американские журналисты выразили сомнения относительно оправданности проведения парада вооруженных сил США. Статья с критикой в адрес президента США Дональда Трампа была опубликована в американской газете The Washington Post.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТанки, скандалы и пустые трибуны: как прошел юбилейный парад армии США.
«Никому не нужен был военный парад президента Дональда Трампа, который как раз совпал с его днем рождения, чтобы понять, что грозные вооруженные силы Соединенных Штатов заслуживают уважения. Показная игра мускулами не придает Америке уверенности — особенно когда возникают вопросы о том, кого именно она призвана чествовать», — говорится в статье.
Вечером в субботу в Вашингтоне состоялся парад, ставший основным событием торжественной программы, посвященной юбилею Вооруженных сил США. В мероприятии приняли участие бронетехника, артиллерийские установки и военные самолеты различных времен, а также несколько тысяч военнослужащих, облаченных в парадную и историческую форму. По оценкам представителей армии, организация парада обошлась в сумму от 25 до 45 миллионов долларов.
Согласно результатам опроса, проведенного телеканалом NBC совместно с компанией Survey Monkey, около двух третей жителей США не согласны с идеей расходования бюджетных средств на организацию военного парада. Раскритиковал мероприятие и ирландский журналист Чей Боуз. Он назвал его американской «неторопливой прогулкой», пишет RT.