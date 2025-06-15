В США набросились на Трампа с критикой из-за танков в Вашингтоне

«Никому не нужен был военный парад президента Дональда Трампа, который как раз совпал с его днем рождения, чтобы понять, что грозные вооруженные силы Соединенных Штатов заслуживают уважения. Показная игра мускулами не придает Америке уверенности — особенно когда возникают вопросы о том, кого именно она призвана чествовать», — говорится в статье.