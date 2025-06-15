Ричмонд
+24°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер второй пострадавший при атаке БПЛА в Татарстане

Скончался еще один пострадавший в результате атаки БПЛА ВСУ в Татарстане.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Умер второй пострадавший в результате атаки БПЛА в Татарстане, сообщает пресс-служба главы республики.

«К сожалению, скончался еще один пострадавший в Елабуге, который был в тяжелом состоянии», — отмечается в сообщении.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил об атаке БПЛА ВСУ территории республики. Так, обломки беспилотника упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. В результате происшествия погиб рабочий. Всего пострадали 13 человек. Девять пострадавших были госпитализированы. Один находился в тяжелом состоянии.

СКР завел уголовное дело по статье «террористический акт».