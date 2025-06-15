Умер второй пострадавший при атаке БПЛА в Татарстане

Умер второй пострадавший в результате атаки БПЛА в Татарстане, сообщает пресс-служба главы республики.
«К сожалению, скончался еще один пострадавший в Елабуге, который был в тяжелом состоянии», — отмечается в сообщении.
Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил об атаке БПЛА ВСУ территории республики. Так, обломки беспилотника упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. В результате происшествия погиб рабочий. Всего пострадали 13 человек. Девять пострадавших были госпитализированы. Один находился в тяжелом состоянии.
СКР завел уголовное дело по статье «террористический акт».