Умер второй пострадавший при атаке БПЛА в Татарстане

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил об атаке БПЛА ВСУ территории республики. Так, обломки беспилотника упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. В результате происшествия погиб рабочий. Всего пострадали 13 человек. Девять пострадавших были госпитализированы. Один находился в тяжелом состоянии.