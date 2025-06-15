Умер еще один из пострадавших при атаке дрона в Татарстане

Число жертв атаки беспилотника в Елабужском районе Татарстана возросло до двух. Как сообщила пресс-служба главы республики, скончался один из пострадавших.
Ранее глава республики Рустам Минниханов информировал: в воскресенье ВСУ атаковали дронами территорию республики. При ликвидации БПЛА обломки аппарата упали на здание КПП автомобильного завода, в результате этого погиб рабочий.
Всего пострадали 13 человек, один, по словам Минниханова, находился в тяжелом состоянии. «К сожалению, скончался еще один пострадавший в Елабуге», — говорится в свежем сообщении. — Который был в тяжелом состоянии".
Как сообщал Следком, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «теракт».
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