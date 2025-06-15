РФ передала Украине 1200 погибших, а Трамп раскрыл виновника украинского конфликта: главное об СВО на 15 июня

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что вооруженное противостояние на Украине можно было предотвратить, если бы не действия его предшественника Джо Байдена. По словам Трампа, сейчас он предпринимает усилия для урегулирования сложившейся ситуации. Трамп также сообщил, что во время их последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным вопрос, касающийся конфликта на Украине, обсуждался лишь вскользь, а основное рассмотрение данной темы было перенесено на следующую неделю.