За два выходных Россия передала Украине 2400 тел солдат ВСУ.
Россия вернула Украине еще 1200 тел погибших военнослужащих в ходе специальной военной операции. Киевские власти в ответ до сих пор не выполнили условия стамбульских договоренностей. Кроме того, ВС РФ освободили село Ульяновка в ДНР.
Также нынешний президент США Дональд Трамп назвал главного виновника в украинском конфликте. По мнению главы Белого дома, им является экс-политик Джо Байден. Помимо этого, стало известно, что Италия прекратит военную помощь Киеву с началом перемирия. Главное о спецоперации на Украине к 15 июня — в материале URA.RU.
Россия передала Украине 1200 тел погибших солдат ВСУ.
В соответствии с соглашениями, достигнутыми в Стамбуле, российская сторона передала Украине 1200 тел погибших украинских военнослужащих. При этом украинская сторона не осуществила передачу ни одного тела российских военных. Аналогичная передача погибших солдат ВСУ состоялась днем ранее — 14 июня. Однако и тогда ответных действий со стороны Украины не последовало.
Во сколько Киеву обойдется сумма выплат за потери солдат ВСУ.
Объем выплат, предназначенных для семей украинских военнослужащих, погибших в зоне боевых действий, может превысить 130 миллиардов долларов. По словам британского дипломата Иана Прада, в подобной ситуации украинские власти будут вынуждены вновь обратиться к западным государствам за финансовой поддержкой. «Тот, кто считает, что Украина не будет просить западные страны о помощи в оплате этой суммы, обманывает лишь только себя», — добавляет он.
ВС РФ освободили Ульяновку в ДНР.
Село расположено в 15 км к востоку от Покровска и в 24 км к юго-западу от КонстантиновкиФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Подразделения группировки войск «Центр», входящие в состав ВС РФ, освободили населенный пункт Ульяновка в ДНР. Село расположено в 16 километрах к востоку от Красноармейска. Таким образом российскими военными усиливается давление на этот стратегически важный населенный пункт. Сообщается, что на ряде других направлений фронта ВС РФ также удалось занять более выгодные позиции. В частности, отмечается продвижение российских сил вглубь оборонительных рубежей противника на территории Сумской и Днепропетровской областей.
Трамп указал на главного виновника в конфликте.
По словам Трампа, виновником украинского конфликта является экс-президент БайденФото: Official White House / Shealah Craighead.
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что вооруженное противостояние на Украине можно было предотвратить, если бы не действия его предшественника Джо Байдена. По словам Трампа, сейчас он предпринимает усилия для урегулирования сложившейся ситуации. Трамп также сообщил, что во время их последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным вопрос, касающийся конфликта на Украине, обсуждался лишь вскользь, а основное рассмотрение данной темы было перенесено на следующую неделю.
Италия прекратит военную помощь Киеву с началом перемирия.
Власти Италии планируют завершить поставки военной помощи Украине в случае введения режима прекращения огня и старта переговоров по урегулированию конфликта. Такое мнение высказал итальянский министр обороны Гуидо Крозетто. Он также добавил, что Италия на данный момент не планирует направлять военный контингент страны на территорию Украины.
Сколько беспилотников ВСУ было сбито за сутки.
В течение последних суток российские системы ПВО перехватили и уничтожили 128 украинских дронов, а также две управляемые авиационные бомбы. Об этом рассказали в Минобороны РФ.