Отбойное течение стало роковым: в Таиланде погибла российская спортсменка Юлия Родина

В русскоязычной среде данный опасный природный феномен называют «отбойным течением», а за рубежом чаще используется термин «РИП-течение» (rip current), который иногда ассоциируется с аббревиатурой Rest In Peace («покойся с миром»). Именно эти течения становятся причиной большинства несчастных случаев на морских и океанических побережьях мира. Особая опасность РИП-течений заключается в их незаметности у берега: мощный поток, способный унести неподготовленного пловца в открытое море, практически не проявляет себя на мелководье, из-за чего отдыхающие без опаски заходят в воду.