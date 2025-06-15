Отбойное течение стало роковым: в Таиланде погибла российская спортсменка Юлия Родина

Юлия Родина трагически скончалась в Таиланде.
В Таиланде трагически скончалась российская спортсменка по бодибилдингу Юлия Родина. Как стало известно, происшествие произошло на пляже Банг-Тао на острове Пхукет. Информацию о случившемся опубликовала в социальных сетях ее коллега Наталья Маркеленкова.
Согласно предварительной информации, Родина попала в отбойное течение. Свидетели происшествия сообщают, что спортсменку достали из воды без признаков жизни. Медики скорой помощи на протяжении длительного времени предпринимали попытки реанимации, однако спасти женщину не удалось. Подробности трагедии — в материале URA.RU.
Молодая спортсменка погибла в Таиланде.
Бодибилдер Юлия Родина находилась на отдыхе на одном из самых посещаемых пляжей Пхукета — Банг-Тао. Во время купания она попала в сильное обратное течение, которое унесло ее далеко от берега.
Юлию Родину похоронят в Туле на следующей неделеФото: Соцсети.
По словам свидетелей происшествия, женщину извлекли из воды без признаков жизни. Медицинские работники пытались реанимировать Юлию Родину, однако спасти ее не удалось. О ее гибели сообщила бодибилдер Наталья Маркеленкова.
«Трагически погибла наша спортсменка Юлия Родина. Юля попала в смертельное отбойное течение на пляже Пхукета Банг-Тао», — написала Маркеленкова. Свое сообщение она опубликовала в соцсетях. Сообщается, что семья Юлии Родиной собирает средства на репатриацию тела и похороны.
Маркеленкова рассказала ТАСС, что Родину планируют похоронить в Туле на следуюшей неделе. Такое решение принял супруг спортсменки, который в момент трагедии тоже был на пляже.
Смертельное течение на популярном пляже.
Что это за место.
Трагедия с Юлией Родиной произошла на пляже Банг Тао, расположенном на острове Пхукет в Таиланде. Немногие отдыхающие осознают, что риск оказаться в подобной ситуации во время купания в незнакомых водах довольно велик. Ежегодно на Пхукете в сезон фиксируется несколько смертельных случаев.
Спортсменка погибла во время отдыха в ТаиландеФото: Соцсети.
В русскоязычной среде данный опасный природный феномен называют «отбойным течением», а за рубежом чаще используется термин «РИП-течение» (rip current), который иногда ассоциируется с аббревиатурой Rest In Peace («покойся с миром»). Именно эти течения становятся причиной большинства несчастных случаев на морских и океанических побережьях мира. Особая опасность РИП-течений заключается в их незаметности у берега: мощный поток, способный унести неподготовленного пловца в открытое море, практически не проявляет себя на мелководье, из-за чего отдыхающие без опаски заходят в воду.
Как возникает отбойное течение.
За жизнь Юлии врачи боролись больше сутокФото: Соцсети.
Отбойное течение представляет собой обратный поток воды, который формируется, в частности, при накоплении водных масс у берега под воздействием ветра, направленного с моря к суше. Обычно такие течения возникают в наиболее глубоких участках прибрежной зоны. Их ширина может значительно варьироваться — от нескольких метров до 50 и более, а скорость движения воды достигает от 4 до 15 километров в час.
«Когда сильный ветер нагоняет воду на берег, возникает круговое движение — на отдельных участках побережья вода движется в сторону земли, и для оттока образуется сильный встречный поток, часто очень сильный, направленный в открытое море», — рассказал заместитель директора Института океанологии имени Ширшова, доктор географических наук, член-корреспондент РАН Петр Завьялов. Его цитирует Российская газета.
Чем запомнилась российская спортсменка.
Юлия Родина была одной из наиболее известных российских бодибилдеров и профессиональных фитнес-тренеров, родом из Ульяновска. Она получила высшее образование на факультете управления в Ульяновском государственном университете, а затем завершила обучение в московской школе фитнеса. Об этом рассказывает Царьград.
Юлия Родина была одной из известнейших бодибилдеровФото: Соцсети.
С 2023 года спортсменка начала активно принимать участие во всероссийских турнирах. Как отмечала Родина в беседе с изданием 73online.ru, изначально ее целью было лишь приобретение необходимого соревновательного опыта, однако уже в дебютном сезоне она вышла в полуфинал и вошла в число двенадцати лучших спортсменок страны, что стало значительным этапом в ее профессиональном развитии.
По словам спортсменки, ключевыми факторами ее успеха стали дисциплинированность и умение концентрироваться на поставленных задачах: «Без дисциплины у меня бы ничего не получилось. Важно уметь сосредотачиваться на главном, отсекая все лишнее. Если есть цель, я способна идти к ней, несмотря ни на какие трудности — плохое самочувствие, усталость или эмоциональное выгорание», — говорила Родина. У Юлии остался муж. Информации о детях в открытых источниках нет.