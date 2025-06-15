До двух увеличилось число погибших после атаки дрона ВСУ в Татарстане

Ранее глава республики Рустам Минниханов сообщил, что при ликвидации украинского БПЛА обломки аппарата упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. В результате погиб рабочий. Всего пострадали 13 человек. Один в тяжелом состоянии.