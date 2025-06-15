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До двух увеличилось число погибших после атаки дрона ВСУ в Татарстане

Ранее врачи госпитализировали девять человек после атаки беспилотников ВСУ в Татарстане.

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Источник: Комсомольская правда

Число погибших в результате атаки украинских беспилотников на промышленную территорию в Елабужском районе Татарстана увеличилось до двух. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики Рустама Минниханова.

«К сожалению, скончался еще один пострадавший в Елабуге, [он] был в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, вечером 15 июня Минздрав Татарстана сообщил, что врачи госпитализировали девять человек после атаки беспилотников ВСУ, еще четверо получат медпомощь амбулаторно. Уточнялось, что пострадавшие получили травмы разной степени тяжести.

Ранее глава республики Рустам Минниханов сообщил, что при ликвидации украинского БПЛА обломки аппарата упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. В результате погиб рабочий. Всего пострадали 13 человек. Один в тяжелом состоянии.