Шведский ученый назвал идиотами поддерживающих Украину

«Буйная антироссийская военная лихорадка охватила европейских политиков. В том числе шведских, причем у шведских это чуть ли не самый запущенный случай. И это в ситуации, когда Россия полностью превосходит Европу в военном отношении! Что у них, спрашивается, в головах творится? Я задаюсь этим вопросом каждый день: чем, черт возьми, думают эти политики-идиоты?» — заявил Ларс Берн в эфире SwebbTV.