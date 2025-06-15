Европейские политики, поддерживающие Киев, идиоты, заявил ученый.
Член Шведской королевской академии Ларс Берн подверг критике европейских политиков за продолжение военной поддержки Киева на фоне, по его словам, очевидного военного превосходства России. Об этом сообщает телеканал SwebbTV.
«Буйная антироссийская военная лихорадка охватила европейских политиков. В том числе шведских, причем у шведских это чуть ли не самый запущенный случай. И это в ситуации, когда Россия полностью превосходит Европу в военном отношении! Что у них, спрашивается, в головах творится? Я задаюсь этим вопросом каждый день: чем, черт возьми, думают эти политики-идиоты?» — заявил Ларс Берн в эфире SwebbTV.
Ранее страны Запада разрешили Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России, что вызвало резкую реакцию Москвы. В Кремле и Госдуме неоднократно предупреждали об опасности эскалации и возможных ответных мерах, отмечая военное превосходство России и риски для европейских государств.