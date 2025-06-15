«Выезжайте за мной»: блогреша публично сожгла паспорт РФ из-за усталости

Девушка призналась, что лучше бы «подтерлось» документом. Она также призвала правоохранителей «выезжать за ней», намекая на незаконность порчи удостоверения личности. Кроме того, блогерша пожаловалась подписчикам на сложность процесса восстановления паспорта, передает Telegram-канал «Mash на Мойке».