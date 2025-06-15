Ричмонд
+24°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Выезжайте за мной»: блогреша публично сожгла паспорт РФ из-за усталости

Стримерша и блогершка из Санкт-Петербурга по имени Александра на видео сожгла свой российский паспорт из-за усталости от работы, после чего выложила видеоролик в личном Telegram-канале.

Как создавалась новая Россия

Стримерша и блогершка из Санкт-Петербурга по имени Александра на видео сожгла свой российский паспорт из-за усталости от работы, после чего выложила видеоролик в личном Telegram-канале.

Девушка призналась, что лучше бы «подтерлось» документом. Она также призвала правоохранителей «выезжать за ней», намекая на незаконность порчи удостоверения личности. Кроме того, блогерша пожаловалась подписчикам на сложность процесса восстановления паспорта, передает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Певца Эдуарда Шарлота задержали в ноябре 2023 года и обвинили в реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих и порче официального документа — он сжег свой российский паспорт. В 2024 году артиста приговорили к пяти годам и шести месяцам колонии.