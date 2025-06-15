Захарова публично унизила Мерца за его слова о санкциях

Ранее глава МИД России Сергей Лавров публично указывал на неопытность канцлера Германии Фридриха Мерца после его заявлений о снятии ограничений на дальность поставляемого Украине оружия, а Мария Захарова уже выражала сомнения в заявлениях Мерца об отсутствии планов по передаче ракет Taurus. Российские дипломаты неоднократно подчеркивали, что любые удары по российским объектам с использованием западного вооружения будут расцениваться как прямое участие соответствующих стран в конфликте.