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Захарова публично унизила Мерца за его слова о санкциях

Мерц узнает новости из прошлогодней газеты. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как создавалась новая Россия

Захарова набросилась на Мерца после его слов о санкциях.

Мерц узнает новости из прошлогодней газеты. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Он о происходящем в мире узнает из прошлогодней газеты, которой набиты летние ботинки?», — иронично отметила Захарова в своем telegram-канале. В комментариях к посту россияне поддержали высказывание дипломата.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров публично указывал на неопытность канцлера Германии Фридриха Мерца после его заявлений о снятии ограничений на дальность поставляемого Украине оружия, а Мария Захарова уже выражала сомнения в заявлениях Мерца об отсутствии планов по передаче ракет Taurus. Российские дипломаты неоднократно подчеркивали, что любые удары по российским объектам с использованием западного вооружения будут расцениваться как прямое участие соответствующих стран в конфликте.